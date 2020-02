Maurizio Sarri sta vivendo una prima stagione alla Juve fatta di alti e alcuni bassi. I bianconeri sono ancora in corsa su tutti e tre i fronti, ma il gioco continua a latitare, così come il Sarrismo. Regna dunque incertezza in vista della prossima stagione, e di chi siederà sulla panchina della Juve. Inoltre, secondo quanto riferito da calciomercato.com, sul tecnico ex Napoli avrebbe messo gli occhi anche il PSG, che sta valutando la posizione di Tuchel. Qualora i parigini non dovessero vincere la Champions, in estate potrebbero andare all'assalto di Sarri.