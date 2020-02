Protestano tutti. Protestano soprattutto gli attaccanti, i più scontenti da questa turnazione che forse finirà come la fortuna di Douglas Costa. Come riporta Tuttosport, Higuain è uscito "bofonchiando e nervoso". Poi c'è Dybala, che deve continuare a entrare a partita in corso. I complimenti sembrano un "depistaggio", volto soltanto ad addolcire la pillola. Sono appunto lontani i tempi del tridente: doveva essere letale, è diventato "avvelenato". E chiaramente non più sul tavolo. La soluzione? Come sempre, Ronaldo. Ma stavolta anche dentro lo spogliatoio.