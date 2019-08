di Lorenzo Bettoni

Prosegue il recupero di Maurizio Sarri, che sta smaltendo la polmonite. Un progresso che arriva giorno dopo giorno, con il tecnico bianconero sempre presente alla Continassa, ma che ha seguito questi giorni di allenamento solo dalle sale interne. Per la prima volta, invece, secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, oggi si è presentato in campo per una quarantina di minuti circa. Non ha diretto l'allenamento, ma ha osservato dal vivo la parte tattica. Sintomo di condizioni che vanno via via migliorando. Se sarà in panchina con il Napoli sabato sera? Difficile saperlo, per la Juve - stando all'ultimo comunicato - non ci sarà, ma intanto Sarri migliora e questa è una buona notizia per il mondo bianconero.