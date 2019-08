Nuovi esami per Maurizio Sarri che, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha svolto nuovi esami dopo che gli è stata diagnosticata la polmonite. La Juve, scrive la Rosea, non forza i tempi ma spera che il tecnico sia in grado di recuperare per la partita di sabato contro il Parma, la prima di campionato. Non dovesse farcela al suo posto ci sarà Giovanni Martusciello, vice del Comandante bianconero.