Nella conferenza stampa di stamattina, orario italiano, Maurizio Sarri ha parlato anche di Paulo Dybala. Per il 10 argentino, il tecnico toscano sta studiando soluzioni alternative, così da far rendere al meglio il suo talento. Così spuntano due ipotesi: o falso nueve, ripercorrendo la strada già battuta con Mertens a Napoli, oppure, cambiando modulo, anche da trequartista.



LE PAROLE DI SARRI - "Paulo potrebbe fare facilmente il "falso nueve", ma potremmo anche trovare soluzioni diverse, e potrebbe giocare come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti".