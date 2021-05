L’approdo di Josè Mourinho ha detonato il mondo del calcio. Il colpo mediato di primo livello, che permetterà alla Roma e al tecnico portoghese di costruirsi una nuova chance per tornare grande. Il suo arrivo ha fatto tagliare tutti i ponti che collegavano il club giallorosso a Maurizio Sarri, che aveva aperto allo sbarco nella Capitale. Così, come riporta il Corriere Fiorentino, la Fiorentina potrebbe riaprire il dossier Sarri, pista precedentemente saltata più per ragioni tecniche che economiche.