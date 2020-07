Maurizio Sarri sta valutando le condizioni di Rodrigo Bentancur per la sfida di stasera contro la Lazio, big match della 34a giornata di campionato. Il centrocampista uruguaiano ieri si è allenato in gruppo e ha dato risposte positive così come de Ligt e Bonucci: il giocatore però ha un piccolo problema fisico e come riporta Sky Sport Sarri non vuole correre rischi in vista della ripresa della Champions League, dove la Juve dovrà affrontare il Lione nel ritorno degli ottavi (0-1 all'andata).