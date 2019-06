Non è solo una questione di soldi e di offerte dall'estero quella che coinvolge la Juventus e Joao Cancelo. A riportarlo, dagli studi di Sky Sport, è Gianluca Di Marzio che ha spiegato il motivo tattico per il quale l'idea di vendere Joao Cancelo è sempre viva in casa bianconera: "La Juventus sta pensando di cedere Cancelo perché Sarri non lo vedrebbe benissimo anche tatticamente. Il terzino portoghese non sa tenere bene la linea in fase difensiva, quei meccanismi per Sarri sono da sempre fondamentali e per questo il portoghese potrebbe partire". Molto, non tutto, dipenderà proprio dal nuovo allenatore.