Sarri non vede l'ora di allenare Cristiano Ronaldo. I bianconeri si raduneranno tra l'8 ed il 10 luglio alla Continassa prima di partire per la Cina e Singapore dove sono in programma alcune importanti amichevoli estive. Sarri ha parlato con CR7 il giorno dopo la sua presentazione da tecnico della Juventus proponendogli di giocare più dentro al campo, diventando centravanti "puro". Gol assicurati con la stella bianconera a guidare l'attacco. Sia lui che Sarri non vedono l'ora.