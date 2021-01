9









"Sarri non accelera per tornare in panchina e aspetta i soldi della Juventus". Così scrive il Mattino nell'edizione odierna, che racconta le intenzioni e il futuro di Maurizio Sarri. Ancora sotto contratto con la Juve, infatti, per il momento non si muove. Dopo il mancato accordo per la rescissione degli scorsi mesi, infatti, il tecnico resta dov'è, nella sua casa in Toscana, ancora a libro paga della Juve.



Ogni crisi su qualche panchina potrebbe spingerlo a trovare un accordo con i bianconeri per dirsi addio definitivamente, ma non è così. Sarri pensa a tornare ad allenare, ma ragiona sull'offerta giusta e non ha intenzione di assecondare la Juve e risparmiarle la penale sul contratto, quella clausola da 2,5 milioni di euro per il mancato terzo anno di contratto, che scatterà il 30 aprile. Sarri non rinuncia e anche in casa Juve si stanno rassegnando all'idea che non torni in panchina entro fine stagione. Stipendio più clausola, Sarri aspetta, la Juve paga.