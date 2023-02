Le parole dia Mediaset:- "Sono deluso dal risultato, non dalla prestazione. Abbiamo concesso poco ma siamo mancati negli ultimi metri. L'unica ripartenza negli ultimi 15 minuti ma abbiamo fatto una partita ordinata, una buona partita. Mancati nel riempire l'area, iniziative negli ultimi metri, saltare l'avversario visto che loro ci aspettavano bassi e c'era poco spazio, ci volevano le iniziative nell'uno contro uno. Abbiamo tenuto il campo bene, abbiamo concesso pochissimo. Dispiace uscire ma non siamo delusi della prestazione".- "L'infortunio di Ciro ci ha messo ina una situazione che chi gioca ha fatto tante partite a gennaio e abbiamo perso un po' di brillantezza. Per questo ci sta, giocando così spesso, da un mese non ci alleniamo più perchè giochiamo tanto. Il rientro di Ciro dovrebbe aiutarci".- "Aveva fatto tutte partite da 98-99 minuti ed era giusto fargli fare uno spezzone. Ci sono altre situazioni che non possiamo sottovalutare, no nc'è solo la Coppa Italia. Ha giocato sempre, ha già 3000 minuti in campo".- "Le reazioni sono individuali, condizionate da quello che è successo al MOndiale. Ho visto uscire non benissimo Vecino dal punto di vista Mondiale, un po' meglio Sergio. Situazioni soggettive".