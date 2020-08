Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, dice la sua sul futuro di Maurizio Sarri e anticipa che secondo lui nella prossima stagione il toscano non sarà più l'allenatore dei bianconeri: "​Credo che Maurizio Sarri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Comunque", ha scritto su Twitter. E poi ancora: "​Hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti, caro Maurice". A proposito del suo futuro, Sarri ha dichiarato ieri in conferenza: "I dirigenti ​non fanno valutazioni su una partita o un episodio, le avranno già fatte, la loro valutazione sarà fatta a prescindere da domani. Con la domanda gli stai dicendo che sono solo tifosi che vanno solo sull'onda emotiva".