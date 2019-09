di Francesco Guerrieri

Da giocatore utile per il turnover a titolare fisso il passo è breve. Il segreto? Qualche metro più avanti et voilà, il gioco è fatto. Sarri torna al suo vecchio 4-3-1-2, Aaron Ramsey è il nuovo trequartista della Juve. L'unico, fino adesso. L'allenatore non può fare a meno del giocatore gallese, e così dopo essere partito dal primo minuto nelle ultime tre partite di campionato, l'ex Arsenal dovrebbe giocare dall'inizio anche la partita di martedì sera contro il Bayer Leverkusen.



REVOLUTION - Notte da Champions per Ramsey, che contro l'Atletico era subentrato negli ultimi tre minuti al posto di Pjanic. In dieci giorni è cambiato tutto, dal modulo al ruolo di Ramsey nella Juve. E' diventato uno dei giocatori più importanti del gioco di Sarri, da lui passano tanti palloni e uno - contro il Verona - l'ha messo anche in orta trovando la prima rete in bianconero.



LA GESTIONE - Tra qualche dubbio che Maurizio Sarri si porta dietro preparando la gara con il Leverkusen, il gallese è una delle certezze. L'allenatore lo sta gestendo facendolo giocare mai più di un'ora circa, sa che con il 4-3-1-2 non può più fare a meno di lui e con una partita ogni tre giorni vuole averlo sempre al 100%. Era arrivato per fare l'interno di centrocampo senza avere nemmeno la maglia da titolare, Sarri ha cambiato modulo e gli ha consegnato le chiavi della trequarti. Ramsey si è calato alla perfezione nel nuovo ruolo, e martedì giocherà la quarta partita consecutiva da titolare.