1









2 milioni di penale. E' la cifra che balla tra Maurizio Sarri e la Juventus. La società spinge per una risoluzione del contratto per il quale sarebbero disposta a pagare l'intera somma dello stipendio di questa stagione, ma non la penale relativa alla prossima (2021-22). Dall'altra parte, l'allenatore, non ha nessuna intenzione di cedere di un millimetro, e finché non arrivano proposte concrete per una nuova panchina pretenderà anche quei due milioni legati alla prossima stagione.