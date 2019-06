Your browser does not support iframes.

'Non mi resta che vincere'. Parole e musica di Maurizio Sarri, quest'oggi presentato all'Allianz Stadium. "Io e la Juve. Qui per la Champions, batterò lo scetticismo, parlerò con Ronaldo e gli altri top player. Io e il Napoli: se il San Paolo mi fischia sarà per amore. Cori razzisti, non cambio idea: si fermino le gare".



Tuttosport parla invece di Pogba, che 'chiama Sarri'. "Il francese pista caldissima per la Juve che ha presentato il nuovo tecnico: 'Aiuterò CR7 a raggiungere nuovi record'.​



