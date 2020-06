Dopo averlo sfiorato un anno fa, la Juventus sta mollando la presa per Federico Chiesa. Secondo La Repubblica, a non essere d'accordo sull'acquisto del classe '97 della Fiorentina è Maurizio Sarri. Proprio l'allenatore bianconero, infatti, avrebbe bocciato il giocatore perché non adatto al suo tipo di gioco. Il grande desiderio di Sarri è Nicolò Zaniolo, che secondo il tecnico sarebbe perfetto per questa Juve. La Roma non ha intenzione di venderlo, ma la priorità dei giallorossi è quella di sistemare il bilancio, per il quale potrebbe essere costretta a fare dei sacrifici.