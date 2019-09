Your browser does not support iframes.

Sono giorni roventi in casa Juventus. Le mancate cessioni sul mercato hanno portato a esclusioni eccellenti dalla lista per la prossima Champions League, in particolare di Emre Can e Mario Mandzukic. Il Corriere dello Sport titola a riguardo: "Sarri non fa sconti", sottolineando "la vita dura dell'allenatore nella Juve dei troppi campioni". Tuttosport, invece, rivela un clamoroso restroscena: "Neymar-Juve, la vera storia". I bianconeri avrebbero messo sul piatto un'offerta da 100 milioni di euro cui sommare il cartellino di Paulo Dybala. Dalla Spagna, intanto, As e Marca lodano la Nazionale iberica, vicinissima alla qualificazione agli Europei del 2020, mentre dalla Francia è L'Equipe a lodare Charles Leclerc, pilota della Ferrari, in vista del Gran Premio di Monza.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.