GB Olivero, sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, commenta le nuove lamentele disul campo dell'Olimpico: "Non dubitiamo che il campo dell’Olimpico abbia più di qualche problema. E il calendario intasato complica la situazione, perché la Lazio e la Roma sono impegnate in Europa League e quindi su quel prato si sono giocate già 14 partite. La Gazzetta oggi dedica molto spazio all’argomento. Però non bisogna nemmeno esagerare, come ha fatto Maurizio Sarri. Viene da pensare che il risultato abbia inciso sulle sue pesanti dichiarazioni. La media-gol della Lazio in casa è di 2 reti a partita in campionato (12 in 6 incontri) e di 3 reti a partita in Europa League (6 in 2 incontri). Solo ieri la Lazio non ha segnato all’Olimpico: viene difficile credere che fino a qualche giorno fa lì ci fosse un biliardo e ieri una trincea".