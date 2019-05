Sguardo al futuro: il ché significa Chelsea-Arsenal ma anche ciò che accadrà dopo. Maurizio Sarri ha chiarito la sua posizione in vista della finale di Europa League in programma il 29 maggio, mostrandosi a dir poco irritato dalla prospettiva che il suo destino sia deciso dal risultato del match di Baku. “Se la situazione fosse questa, vorrei andarmene immediatamente”, le parole dell’allenatore, valutato anche dalla Juventus: “Dieci mesi di lavoro e poi devo giocarmi tutto in 90 minuti? Non è giusto, non è questa la strada giusta. O sei felice del mio lavoro o non lo sei”.