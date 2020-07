Queste le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa

ha commentato così la vittoria della Juventus nel derby col Torino: "Non era una partita semplice, lo sapevamo e siamo andati in vantaggio velocemente e poi abbiamo raddoppiato. Forse abbiamo pensato che era facile, il rigore ci ha innervosito e fatto perdere il controllo della partita., poi quando le due squadre erano completamente stanche è venuta fuori una qualità nettamente più elevata da parte nostra".- "Abbiamo lasciato troppo la palla scoperta con troppa continuità nella metà campo avversaria e appena spostavamo i centrocampisti per andare in pressione venivamo infilati perché loro giocano con questi due trequartisti tra le linee., altri facevano aggressione preventiva e c'hanno infilato dentro con una buona continuità nella fase finale del primo tempo. E' uno degli aspetti che abbiamo cercato di mettere a posto durante l'intervallo perché mi sembrava uno dei difetti della partita".- "Abbiamo un rapporto buono, diretto e schietto, senza nasconderci nulla. Su di lui non ho mai avuto dubbi, perché è vero che l'anno scorso non ha segnato molto in campionato, ma se prendiamo quelli di due o tre anni fa ha fatto tantissimi gol.che deve venire meno a prendere palla nella nostra metà campo e deve viaggiare molto di più vicino all'area di rigore avversaria e giocare vicino a Ronaldo. E' un bene per entrambi".- "Lì forse ho capito che un po' l'aveva sofferto. Ha fatto un gol bellissimo. Cuadrado? Mi ha sorpreso non per le qualità individuali che si conoscevano, ma per l'applicazione e la disponibilità a giocare sulla linea difensiva. Quando facciamo gli allenamenti di reparto ha una concentrazione fuori dal normale. E' diventato un difensore di buon livello mantenendo le sue qualità tecniche e fisiche in fase offensiva. In questo momento sta giocando con Bernardeschi e Douglas che stanno facendo bene davanti, il brasiliano trova sempre il modo di scombinare e chiudere le partite. Quella zona di campo è fondamentale per i nostri equilibri. Buffon? Non dovrebbe battere il record di gol di Del Piero, magari rischia di battere il record di presenze".