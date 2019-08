Maurizio Sarri non sarà in panchina contro il Napoli nel primo match stagionale all'Allianz Stadium. A prendere la decisione è stato lo staff medico bianconero che non se la sente ancora di ributtare il tecnico nella mischia dopo i postumi della polmonite contratta in Asia. Come annunciato da Pavel Nedved al termine dei sorteggi di Champions League a Montecarlo, Sarri tornerà sulla panchina bianconera dopo la sosta, contro la Fiorentina.