Tanto si è parlato ultimamente del futuro di Maurizio Sarri, con le suggestioni di una rescissione con la Juventus per trasferirsi alla Fiorentina al posto di Beppe Iachini, perennemente a rischio esonero. Stando alle informazioni che stanno filtrando da Firenze, adesso Iachini è effettivamente sul punto di essere sollevato dall'incarico, ma a subentrargli (manca solo l'ufficialità) dovrebbe essere un grande ex allenatore viola come Cesare Prandelli. La prossima destinazione di Sarri resta quindi un'incognita. Nel frattempo, rimane in vigore il contratto con la Juve.