Maurizio Sarri parla in mixed zone dopo la sconfitta contro la Lazio: "La sensazione è che siamo arrivati all'ultima partita di questo blocco con un pizzico di energie fisiche e mentali in meno rispetto agli avversari, può succede, abbiamo fatto un blocco di partite impegnative in poco tempo giocando anche una partita mercoledì e siamo arrivati un po' corti, potevo cambiare qualche giocatore in più ma in questo mi ha frenato l'allenamento di ieri, un allenamento particolarmente brillante che però probabilmente non era veritiero perché poi siamo rimasti in partita, abbiamo sfiorato il pareggio al 91, siamo rimasti in partita ma con questa sensazione. Certezze minate? Per quanto mi riguarda no, abbiamo giocato contro una delle squadre più in salute in Europa, ci puoi perdere con la Lazio in questo momento, non c'è da fare drammi. Abbiamo perso un trofeo ma abbiamo da giocare cinque mesi e dobbiamo pensare a quelli, dobbiamo solo pensare a migliorare certe situazioni perché quando siamo in area siamo passivi e paghiamo".