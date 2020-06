3









"Un brutto segnale". "Sono pronti a cacciarlo". Le congetture dei tifosi sono come le vie del Signore: semplicemente infinite. Capita allora che la 'non conferenza' di Maurizio Sarri diventi terreno fertile per screditare ancora una volta la Juventus e le sue strategie di comunicazione. Il tecnico toscano non sarà protagonista della consueta conferenza stampa - come capitato pre finale di Coppa Italia -, bensì parlerà ai microfoni di Sky Sport. Il motivo? La Juve, con gli impegni ravvicinati e per motivi organizzativi, ha preferito agire in questo modo.



RETROPENSIERO - Eppure, a tanti tifosi è sembrata una decisione quantomeno sospetta. Gli scricchiolii della panchina bianconera iniziano a farsi sentire, e la finale di Coppa persa contro il Napoli ha alimentato retropensieri e gettato ancora più ombre sul lavoro di Maurizio Sarri. I commenti, qui in basso nella nostra gallery, non lasciano spazio a interpretazioni...