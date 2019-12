Qua devono fioccare giornate di squalifica come se piovesse pic.twitter.com/msSUIgSRGE — Calciomercato Inter (@InterCM16) December 23, 2019

Rischia di lasciare pesanti strascichi anche in campionato la sconfitta dellacon lain Supercoppa Italiana. Non solo il battibecco tra, nel finale il nervosismo ha condizionato anche Maurizioe RodrigoL’allenatore bianconero ha sfogato la tensione poco prima del termine della gara con il quarto uomo.Sarri gridava contro il quarto uomo, poi ci si è messo anche Bentancur.Il centrocampista, a dir poco arrabbiato per il secondo giallo rimediato a pochi secondi dalla fine, per il fallo da cui è scaturita la punizione trasformata in gol da Cataldi, è stato prima bloccato da Bonucci, mentre provava a chiedere ulteriori informazioni sul provvedimento, a detta sua ingiusto, all’arbitro Calvarese.. Bentancur di sicuro salterà la prima gara del 2020 contro il Cagliari, poi tutto dipenderà dal referto di gara e da quello che Maresca ha comunicato a Calvarese.