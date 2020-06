Continuano le critiche adopo il ko in finale di Coppa Italia contro il Napoli. L'allenatore della Juventus è accusato di aver fatto un palleggio inutile, così come era già successo nella semifinale con il Milan. Due partite consecutive senza gol: è questo il punto sul quale deve lavorare l'allenatore in vista del rush finale per lo scudetto e dell'assalto alla Champions. In casa Juve serve una svolta, Sarri è alla ricerca della soluzione per ritirarsi su.