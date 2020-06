Gli incendi si spengono anche con le parole. E con gli atteggiamenti. La quiete dopo la tempesta l'ha portata: a mo' di estintore, ha chiuso sul nascere la polemica Ronaldo (e svelato il personale confessionale) e barricato come scena del crimine il presunto litigio con Miralem Pjanic . Verità o meno, il tecnico ha detto che con il bosniaco intrattiene una delle migliori relazioni . Nessuno osi immaginare come stia andando con gli altri.Sostanzialmente, Sarri ha ridotto a un unico macro problema l'impossibilità della Juve di produrre buone sensazioni.E' una storia di condizione, è una situazione che addirittura 'tra giugno e luglio' lo avrebbe fatto ben sperare per il futuro. Peccato che quest'estate sia decisiva, e che ogni punto conti come un macigno infuocato date anche le temperature.E il miglior Cristiano Ronaldo.Sì, anche Cristiano rientra nel progetto rilancio. Con il portoghese ben lontano dal 'parente trascinatore' di inizio 2020, la squadra ha dimostrato di patire inefficacia e assenza totale di fantasia.. Intanto, il terzo round l'ha vinto ancora CR7: il centravanti sarà Dybala. L'arma del rifiuto di Ronaldo è uno storico da 700 gol da esterno sinistro: imbattibile.