Maurizio Sarri ha parlato. Non si è nascosto, buttando fuori pensieri e parole che hanno un unico comune denominatore: lui non molla. Può succedere di tutto, risultati positivi e negativi, ma il tecnico vede il suo futuro alla Juve. Da nessuna altra parte se non in bianconero. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022, e fino a quel giorno Sarri non farà un passo indietro, resterà sulla panchina della Juve.



Sarri non si muoverà, e non chiede rassicurazioni, non ne ha bisogno: gli basta il contratto, firmato poco più di un anno fa, il resto non conta e non lo spaventa. Tantomeno sembra interessargli. Un messaggio forte e chiaro, diretto alla società, che da tempo si guarda attorno e studia profili alternativi. “Ci sono rischi che fanno parte del mestiere, se uno ha paura dei rischi non deve fare questo lavoro. Io la vivo nella maniera più normale possibile sapendo che funziona così: va tutto bene se vinci, va tutto male se perdi. E la logica conseguenza sono le critiche all'allenatore, ma fa parte della normalità di questo mestiere. Io ho un contratto e per quanto mi riguarda lo voglio onorare a tutti i costi. Il mio futuro è domani, qui bisogna pensare alle singole partite senza stare a ragionare sui prossimi 12 mesi. In questo momento la testa deve essere concentrata sulle prossime partite, a cominciare da quella di domani. Poi, nel calcio, tutto il resto sono delle conseguenze”. Discorso chiaro: può arrivare Pirlo a guidare l’unser 23, possono circolare i nomi di Pochettino o Zidane, ma non sarà Sarri a fare un passo indietro. Se la Juve vorrà cambiare, il primo passo dovrà arrivare dalla società.