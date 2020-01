Sarà una partita speciale domani per Maurizio Sarri. Il tecnico della Juve tornerà a Napoli, al San Paolo, stadio che è stato la sua casa per 3 anni. I primi mesi in bianconero sono però stati molto positivi. A testimoniarlo il rendimento della sua Juve. Come ricordato da Opta, infatti, Sarri è l’allenatore con la miglior media punti con una singola squadra nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (2.55, con la Juventus); inoltre l’attuale tecnico dei bianconeri è quello con la miglior media sulla panchina del Napoli nel periodo (2.27).