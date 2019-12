Nei giorni scorsi Mario Mandzukic è già volato in Qatar dove ha svolto le visite mediche con l'Al Duhail, il club dell'amico Benatia. Finisce dunque l'avventura del croato alla Juventus, ma a svelare un retroscena degli ultimi mesi è Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Rai: "Non so che dire. Mandzukic e la società avevano preso una decisione mesi fa. Io non lo vedo da settembre, questa mi sembra una conclusione logica della scelta fatta mesi fa fra la società e il ragazzo".