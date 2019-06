La scelta della Juventus in panchina influenzerà inevitabilmente il mercato. Come riporta Sky Sport, Maurizio Sarri ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera le proprie idee sull’attuale rosa e in particolare sui giocatori da confermare assolutamente. Con l’arrivo del tecnico toscano, a centrocampo saranno blindati Rodrigo Bentancur, Emre Can e Miralem Pjanic. Il bosniaco, in particolare, piace a mezza Europa: il suo agente Fali Ramadani ha ricevuto richieste da diversi club e incontrerà di nuovo la dirigenza bianconera per fare il punto della situazione. Ma nella testa di Sarri, al centro della Juve ci sarà proprio Mire.