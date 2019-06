"Gli screzi con Sarri sono acqua passata, chi va all’estero torna con ancora più esperienza”. Ha parlato così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in diretta a Sky Sport. Con Sarri, il tecnico azzurro si era scontrato dopo un Inter-Napoli del 2016, di scena in Coppa Italia. Il futuro allenatore della Juventus gli aveva dato offensivamente del 'frocio', frase riportata dal Mancio nelle interviste subito dopo la gara che scandalizzò praticamente tutt'Italia, parte bianconera compresa. "Credo che gli allenatori italiani che vanno all'estero fanno un'esperienza straordinaria e ritornino arricchiti e la stessa cosa accadrà per Sarri". Poi, sul mercato della Juve: "Sono certo che la Juve opererà ancora sul mercato, questo è sicuro", la chiosa del CT.