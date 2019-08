Capitolo debutti. Che non è particolarmente felice per Maurizio Sarri. Uomo scaramantico, sì, e come ricorda la Gazzetta mai realmente partito favorito sullo start del campionato. La prima partita? Fu con l'Empoli, nel 2012: sconfitta in Coppa Italia contro il Vicenza. A Reggio Emila debuttò con il Napoli, contro il Sassuolo: Hamsik evitò la beffa, recuperando i gol di Floro Flores e Sansone. Un anno fa, al Chelsea perse il Community Shield contro il Manchester City di un Aguero spettacolare. In tre partite, altrettante sconfitte. Un mezzo sorriso gli sarà scappato quando ha saputo che fisicamente dovrà saltare la prima assoluta. Almeno, stando alla cabala...