Intervista al Corriere della Sera per Claudio. Il presidente dellaha parlato die di come si siano creati alcuni equivoci sul mercato fatto l'estate scorsa, ma ha anche sottolineato che da parte dei calciatori non c'è stato l'atteggiamento e il rendimento sperato.- "Maurizio aveva chiesto Berardi, che perà alla fine non ha lasciato il Sassuolo. E per come è andata, considerando lo sfortunatissimo e grave infortunio subito dal ragazzo qualche tempo fa, probabilmente non ci avrebbe potuto aiutare. Un’altra richiesta era Zielinski, ma alla fine nemmeno lui ha lasciato Napoli. Così abbiamo preso Rovella, che a Sarri piaceva, e Isaksen, pure lui gradito e fortemente voluto e che ci aveva pure segnato contro. Di Kamada era contento, ma poi non lo faceva giocare. Forse perché aveva bisogno di tempo per integrarsi, non so".