Maurizio Sarri parla alla vigilia di Verona-Juve. I bianconeri affronteranno l'Hellas nella gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A, fischio d'inizio domani sera alle 20.45. Non una partita come le altre, per il tecnico bianconero: al Bentegodi, proprio con i colori dell'Hellas, Sarri ha vissuto un periodo particolare e spiacevole. Arrivato nel 2007 dopo l'esperienza all'Avellino, ha trascorso solo 6 giornate prima di essere esonerato.



Ecco le sue parole in conferenza



VERONA - "Approccio? Questa volta la consistenza dell'avversario è palese. Il Verona sta facendo una grande stagione, è imbattuto da diverse partite, ha un allenatore di alto livello, squadra pericolosa per intensità, ritmo, aggressività. Partita è palesemente difficile, stavolta. Credo sia chiaro anche per i nostri giocatori che la partita è difficile. L'approccio deve essere di buon livello, ma da qui alla partita toccheremo anche quest'argomento, ma mi sembrerebbe di sottovalutare l'intelligenza dei miei calciatori forzandolo troppo. Tutti hanno visto la partita che ha fatto il Verona in settimana, ma non è altro che una partita tipica quello che hanno fatto. E' lo standard che ha in questa stagione".



IN AVANTI - "Possibile vedere falso nueve? C'è un doppio pensiero. Avere un centravanti che viene via, li apre. Ma quando sono aperti avere un centravanti che ti attacca la profondità sarebbe altrettanto importante. C'è da decidere quale delle due soluzioni privilegiare. Sicuramente no".



BIPOLARE - "Se vado a letto bestemmiando? Sono bipolare, mi chiudo in ufficio e penso da allenatore, arrivo a certe conclusioni. Esco dall'ufficio, sono innamorato del calcio e faccio altre cose. E' normale pensarlo quando mi estraneo dal ruolo, ho paura di essere bipolare".



FESTIVAL E RONALDO - "Io non ho visto Sanremo, mi hanno detto che Georgina è stata brava. Ho lavorato fino a tardi, per rilassarmi ho messo un film e non ho guardato niente. Sicuramente ha riposato le ore giuste, conoscendolo non ho dubbio. Si presenterà all'allenamento in buonissime condizioni come ha fatto negli ultimi tempi, da quando il ginocchio non gli dà più fastidio".



MODULO - "La squadra è pronta a interpretare un modulo in relazione ai giocatori che danno le migliori garanzie. Fare un 4-3-3 con Douglas out e pochi esterni era più difficile, oggi è più facile. Se a sensazione dello staff è meglio tornare al 4-3-1-2 allora si lo facciamo tranquillamente. La squadra si sta organizzando per i due moduli, pronti a fare i due moduli".



CENTROCAMPISTI - "Pochi gol? In un momento in cui gli attaccanti stanno segnando molto, possiamo farne anche a meno. Poi ci saranno momenti in cui segneranno meno gli attaccanti e diventerà importante anche realizzare con gli altri giocatori. Non abbiamo segnato molto coi centrocampisti, abbiamo fatto abbastanza coi difensori: 4 gol Bonucci, 3 De Ligt, Danilo, Chiellini... Ma dobbiamo migliorare a livello di centrocampisti, lavoriamo essenzialmente su due ragazzi che storicamente non hanno segnato molto e quindi un attimino di pazienza. Rabiot? In questo momento è in crescita ed è stato preferito ad altri centrocampisti. Non dimentichiamo Matuidi chi è, le caratteristiche che ha. Alla lunga distanza ti torna utile. E' stato solo un discorso di periodo, di gare da giocare. Credo sia importante dare continuità a Rabiot, sta trovando condizione fisica e fiducia. Mi lascia la sensazione di crescere ancora. Dargli 4 o 5 partite di continuità per me è importante".



BUFFON - "Abbiamo parlato con Claudio Filippi per studiare bene il prossimo mese, per studiare le alternanze. Ci dobbiamo confrontare, siamo partiti da idee diverse sulle tempistiche. Sicuramente Buffon in questo mese va dentro".



CHIIELLINI - "Siamo nei tempi previsti dopo l'intervento. Giorgio inizia ad alternare lavori collettivi e individuali. Averlo in gruppo è già tanta roba per noi, per quanto riguarda le gare ufficiali bisogna andare avanti giorno per giorno e ascoltare molto lui. Le sensazioni individuali sono più importanti di quelle dei medici, i chirurghi. C'è da andare dentro in partita. Lui è clinicamente guarito, ora contano solo le sue sensazioni".



DANILO - "Sta finendo le cure, già in fase di riatletizzazione. Si sta allenando in campo, a parte in questo momento. Spero che nella prossima settimana possa perlomeno iniziare a fare qualche allenamento con noi, non prevedo tempi lunghi".