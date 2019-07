Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro l'Inter. Eccole come riportate da Sportitalia: "De Ligt? Ha fatto la parte di partita in cui abbiamo fatto peggio, ma non ha responsabilità in questo.



RONALDO - Ha fatto la solita ottima partita, possiamo migliorare molto nelle giocate offensive, lo faciliterebbe.



PROGRESSI - Abbiamo fatto partita simile a quella con il Tottenham, difficoltà all'inizio e sotto ritmo. Abbiamo fatto molto bene nel secondo, con propensione a giocare e pressare alto, sui loro quinti. E quindi abbiamo fatto bene. Su questo possiamo migliorare: andare a recuperare e a difendere in attacco. Dobbiamo pensare a difendere in avanti e non ciò che abbiamo alle nostre spalle. Ma è normale ci voglia un po', è un cambio di mentalità.



ERRORE - Sono partite che lasciano il tempo che trovano, per il caldo e il terreno, che non era bello. In più ho fatto un errore io stamattina: ho fatto fare allenamento, solo 45', ma con questo caldo l'abbiamo sentito.



BUFFON - La sua forza è essere un combattente nato. Si è fatto trovare pronto, straordinario.



PAROLE - In spogliatoio ho detto che in questo momento della stagione si possono sbagliare movimenti, ma non voglio vedere nessuna passività.



RABIOT - Ha fatto anche piuttosto bene il centrocampista centrale. Ha fatto bene, ma ha giocato pochissimo in questo 2019 e quindi ha margini di miglioramento altissimi. Mi ha sorpreso il rigore sbagliato così.



BUFFON O SZCZESNY - La scelta è stata chiara fin dall'inizio: ho parlato con Buffon e i termini della discussione erano chiari. Szczesny è il titolare, Buffon sarà tenuto in forte considerazione e farà le sue partite. Lui è un ragazzo stupendo perché ha detto che in altre squadre avrebbe guadagnato di più con questo ruolo, ma voleva tornare alla Juve". "