Maurizio, a Sky Sport, commenta Juve-Cagliari."Come continuità forse è stata la migliore. Ottanta minuti sul livello dei primi 45 con l'Udinese, della Sampdoria, del Napoli. Qualità espressa solo a sprazzi, oggi per un periodo più lungo""Chiedevo questo, possiamo farlo solo se siamo ordinati e vicini alla palla vacante, andando a pressare immediatamente. Oggi siamo stati più ordinati".Buona partita, sta trovando continuità dopo un periodo di infortuni, acciacchi continui. Sta salendo di condizione. Ottima partita difensiva, ha margine in quella offensiva. Dentro in alcune situazioni, ha le qualità per fare meglio"."Cuadrado? Dal punto di vista del lavoro con la linea difensiva è abbastanza ordinato. Tattica individuale, uno contro uno, mette il culo per terra un po' troppo spesso, può sembrare disordinato. Ha energia nella fase di spinta, con squadre tipo il Cagliari che fa densità e lascia spazi per vie esterne, è importantissimo"."Marocchi fa i calcoli in camera sua? Non ti seguo più... in camera di chi li fa? Dice che deve giocare Douglas Costa in attacco? La difficoltà maggiore che abbiamo ora, è chiaro che i movimenti dei centrocampisti sono diversi nel 4-3-3, oltre alla gara di oggi. Nel lato di Cristiano cambiano i movimenti difensivi. E' una difficoltà che speriamo si possa ovviare, ora abbiamo un mese di allenamento"."Difficile migliorarla a gennaio? Gli pago una cena al direttore, m'ha tolto un mese di domande inutili, io m'interesso poco e sono in difficoltà. Posso stare anche una settimana senza chiedere al direttore se ci sono novità. Difficile da migliorare soprattutto a gennaio, mi sembra normale quanto detto dal direttore"."Ha fatto una buona partita, in crescendo. Le piccole difficoltà le ho create io facendolo giocare a destra. Son contento perché ha fatto una partita ordinata, è sempre stato nella posizione giusta"."Sono il primo ad essere convintissimo: diventerà tra i migliori al mondo. Ha fatto un percorso incredibile, ha dovuto imparare tutto giocando ogni tre giorni. Se ora è andato in appannamento, mi sembra che rientri nelle norme di un giocatore così giovane. Demiral sprizza energia, è in grande salute e mi sembra giusto sfruttare i giocatori che stanno bene"."Stasera porto fuori Ciro, il cane"