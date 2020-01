Maurizio, a Sky Sport, commenta Roma-Juve. Qui le parole in conferenza. "Abbiamo fatto bene 60 minuti, non 10. Molto bene per 60 minuti. Mettere in conto a Roma la sofferenza era quasi inevitabile, è una squadra di gamba, accelerazione, tecnica. Non mi è piaciuta la gestione del risultato, mentre c'erano i presupposti per fare male. Quando siamo ripartiti serenamente, siamo andati tre volte 3 contro 1. C'erano presupposti per fare molto di più. Sofferenza quasi inevitabile contro la Roma date le loro caratteristiche. Tre punti su un campo difficilissimo. Prestazione buona per un largo tratto, da migliorare la gestione del vantaggio, abbiamo preteso palleggio dentro la nostra metà camo rimanendo bassi invece di continuare a palleggiare come all'inizio"."Stanno facendo bene, danno la sensazione di essere in crescita. Fanno qualcosa in più, penso che abbiano ancora dei margini, sono contento per tutti e due. Ramsey riempie gli spazi? Aaron è un ragazzo che queste caratteristiche ce l'ha tutti gli anni, l'inserimento... è riuscito a fare 6-7 gol all'Arsenal, ce l'ha nel dna. Per un inglese venire a giocare qui non è semplice, poi ha avuto problemi fisici che l'hanno fatto allenare poco nei primi mesi da noi. Sta venendo fuori in maniera seria, mi fa piacere. Sono convinto che farà una gran seconda parte come Rabiot"."​Soluzione diversa? Ce n'è una sola: mettere la palla lunga, non ce ne sono altre duecento. Non abbiamo grandi saltatori per soluzioni diverse, e poi ci costano 3-4 gol all'anno ma magari ce ne fanno fare 10 in più. Il saldo può essere a favore: è un rischio, nella ripresa l'abbiamo fatto male. Abbiamo mosso la palla con l'intenzione di gestirla, senza voler far male. Questo è velenoso."Abbiamo fatto una buona fase difensiva anche nel finale, ma eravamo così bassi che era pericolosa. Siamo risusciti a tenerli lontani dall'area, nel finale no. Ma la fase difensiva è stata più cattiva. Preferisco difendere 30 metri più avanti, ma mi sono dovuto adeguare cambiando anche modulo"."Non stavamo più pressando bene per vie centrali, era inutile tenere un uomo lì. Era giusto coprirsi in ampiezza, loro sono bravi sulle fasce laterali e sviluppare da lì. Il motivo era quello. Il secondo motivo per cui non abbandoniamo il 4-3-3 è perché abbiamo Douglas Costa che può essere soluzione importante così e nel 4-3-1-2. Non stava benissimo, preferito non buttarlo dentro"."Arrabbiato? Sinceramente non me ne può fregar di meno, la partita ha detto altre cose e ho fatto altre cose. Paulo sta facendo bene. Se si arrabbia e poi risponde sul campo, va benissimo. Rientra abbastanza nella normalità, mai visto un giocatore dal campo estremamente contento. A parte al 90esimo quando hanno fatto tre gol".