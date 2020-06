Da Sky Sport, arrivano le parole di Nosotti, inviato alla Continassa che ha intervistato questo pomeriggio Maurizio Sarri. "Contrasto tra Pjanic e Sarri - le parole dell'inviato - Sarri ha raccontato che questa di Pjanic e del loro litigio 'è una grande bufala'. E' un giocatore che ha impiegato in questo suo periodo, tra i 3 più impiegati. Si deve rifare a lui perché ha un ruolo decisivo nel centrocampo a tre. Verranno valutate le condizioni dei centrocampisti. Khedira è assente, Ramsey sta recuperando bene e si sta mettendo in condizione. Prima di Pjanic out e Bentancur regista, aspettiamo l'allenamento di oggi".



CON RONALDO - Continua Nosotti sui problemi in avanti. "Sarri ha raccontato come questa squadra manchi di brillantezza. Poi ha problemi di condizione, manca uno come Higuain. Ieri ha lavorato a parte e anche oggi sarà così. Difficilmente sarà via libera per Bologna". C'è la ferma volontà di riprendersi con prestazione e ritorno al gol: prima del lockdown e Coppa Italia, la Juve segnava almeno un gol a partita. "Con Ronaldo? Sarri ha detto: 'Ci siamo parlati prima del Milan, prima della finale. Ci parliamo. Le cose migliori le riesce a fare da un po' defilato'. E la soluzione dovrebbe essere quella lì. Dybala sarà il centravanti".​



In aggiornamento