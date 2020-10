Tuttosport apre con l’intervista a Virgili, grande amico dell’ex tecnico della Juventus: “Sarri libero! – “Sta risolvendo il contratto con il club, prima di Natale tornerà in panchina. Maurizio pentito? Assolutamente no, ha vinto lo scudetto. Ora lo sogno alla guida della Fiorentina”.



Oltre a dedicare ampio spazio alla vittoria dell’Italia di Mancini, il Corriere dello Sport dedica il titolo alle bolle di Juve e Napoli: “Juve e Napoli, le bolle scoppiate – Sotto accusa i big bianconeri in fuga: rischiano la multa”.