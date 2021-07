Come racconta Gazzetta, nella lunga intervista dia Sportitalia - potete trovarla integralmente scorrendo in basso, dopo l'articolo - il tema Juve è stato a volte proprio centrale. Due frasi hanno colpito il quotidiano. Innanzitutto, quella sullo scudetto vinto senza festeggiare: "Lo scudetto vinto con la Juve era dato per scontato all’esterno ma anche all’interno, al punto che non l’abbiamo neppure festeggiato. Quest’anno invece è stato festeggiato il quarto posto". Anche su Pirlo non è stato tenero (con i dirigenti): "Si affida troppo presto panchine importanti ad allenatori bravi ma non ancora esperti. E si rischia di rovinare loro le carriere".