Oggi è stata una giornata importante per risolvere i dettagli tecnici del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà un accordo anche molto oneroso quello con l'ex tecnico della Juventus e la volontà del presidente Lotito è di concludere l’intesa al più presto. In queste ore, si è lavorato per scegliere lo staff e sistemare tutto, Martusciello sarà ancora una volta il suo vice. Si attendono al più presto le firme per l’ufficialità, ma la Lazio ha visto arrivare una schiarita definitiva dopo le ultime 48 ore in cui l’accordo verbale era imminente.