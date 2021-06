La Lazio sta continuando a sondare Maurizio Sarri per il ruolo di nuovo allenatore dopo l'addio di Simone Inzaghi alla volta dell'Inter. Secondo Sky Sport la trattativa continua a dilungarsi e Claudio Lotito si sta guardando intorno in cerca di possibili alternative. Uno dei profili che interessano è quello di un ex giocatore biancoceleste come Fabio Liverani, che da allenatore è reduce da due esoneri in Serie A sulle panchine di Lecce e Parma. Un tecnico come Liverani rappresenterebbe una netta inversione di tendenza rispetto a Inzaghi.