La Juventus darà a Maurizio Sarri i 2,5 milioni di euro di penale per rescindere il suo contratto e permettergli di approdare sulla panchina della Lazio. Questo è quanto filtra dalla Continassa e da Formello, tuttavia in queste ore si sta aprendo l'ipotesi di un clamoroso dietrofront nelle trattative. Secondo Sportmediaset infatti, continuerebbe a esserci distanza tra la richiesta di Sarri e l'offerta del club biancoceleste, il che potrebbe pregiudicare definitivamente i dialoghi. Lotito penserebbe allora ad Alessio Dionisi, l'allenatore che ha condotto l'Empoli alla promozione in Serie A.