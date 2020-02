In un momento complicato della stagione, Maurizio Sarri ha chiesto una mano ai leader della squadra. Senza vergogna: "Spero che qualcuno mi aiuti".. CR7 è uno degli uomini spogliatoio nella squadra bianconera, un punto di riferimento che nelle situazioni di difficoltà deve cercare di spronare i compagni a rimettersi sulla strada giusta.- Come? Con il lavoro. Cristiano non conosce altri mezzi. Allenarsi a testa bassa è la soluzione a ogni problema. A casa o alla Continassa non fa differenza, Ronaldo si allena davanti ai figli che lo guardano ammirati con gli occhi a cuoricino.. Ora non è tempo per le battute, la Juve deve ritrovarsi e Sarri ha bisogno dei suoi leader. Ronaldo è il primo a rispondere presente.