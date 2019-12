Giocano Dybala, Higuain e Ronaldo dal primo minuto: nessuna remora ulteriore, Sarri contro i friulani utilizzerà il tridente pesante in Juve-Udinese. Ieri Sarri, in conferenza, era stato in realtà categorico: "​La mentalità offensiva non è mettere un attaccante in più o in meno. Per farli giocare tutti e tre ci vogliono determinate condizioni, a volte saremo bravi a capirle, a volte no. Bisogna che ci sia un presupposto da poter pensare a queste condizioni".