Nel corso della conferenza stampa prepartita alla vigilia del match contro l'Udinese Maurizio Sarri ha parlato (anche) della situazione di Emre Can : "Purtroppo vissuto delusione forte,Domani? Vediamo, uno dei due sicuramente gioca (con Rabiot ndr). Probabilmente tutti e due nel corso della gara". Difficile, quindi, pensare ad un recupero immediato del centrocampista tedesco che sta deludendo anche quando viene chiamato in causa in campionato.