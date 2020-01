La Juve si avvicina a grandi passi alla sfida con il Napoli, questa sera alle ore 20.45 al San Paolo. In difesa Maurizio Sarri non ha grossi dubbi: sugli esterni Cuadrado e Alex Sandro, al centro, accanto a capitan Bonucci, dovrebbe tornare titolare Matthjs De Ligt. Il difensore centrale olandese, dopo il turno di riposo in Coppa Italia contro la Roma, è pronto a tornare dal 1' minuto.