Maurizio, poco prima della finale di Europa League tra il suo Chelsea e l'Arsenal, ha spiegato l'arrabbiatura che l'ha portato ad andare via dal campo dello stadio di Baku, dove i Blues stavano svolgendo la rifinitura. "Credo che ieri non fossi in grado di capire, credo che i miei giocatori, se sono aggressivi in allenamento, è solo una cosa positiva. Speravo di provare le situazione da calcio da fermo. Ma dopo 50 minuti le telecamere erano ancora lì, non potevo", le sue parole. Scongiurata, almeno dalle sue parole, la lite con David Luiz. E la Juve? Qui trovate il punto della situazione: il toscano si avvicina ad ampie falcate