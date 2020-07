Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando la sconfitta per 2-0 contro il Cagliari: "Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, la partita di stasera no perchè viene da un campionato vinto 68 ore fa, è chiaro che a livello di determinazione è una partita atipica, quindi va peso per quella che è. Se si parla di altri momenti, è chiaro che dobbiamo diventare una squadra più solida"



PENALIZZATI - "I problemi ce li ha creati anche la Lega, siamo l'unica squadra d'Europa che facciamo 5 partite in 12 giorni, neanche in 14. 20, 23, 26 e primo, quindi vediamo come stiamo domani, se è il caso di schierare l'Under 23 l'ultima partita per recuperare".



SULLA PARTITA - "Il palleggio come mentalità ci sta venendo fuori abbastanza bene, non ci sta venendo bene a livello di velocità di circolazione della palla. Palleggiando a basso ritmo, intendo la palla, non a livello fisico, è sempre facilitante per le difese avversarie. Certi tipi di situazioni le soffriamo fuori casa, in casa, no, il modo di sbloccare la situazione l'abbiamo sempre trovata. Per fare circolare velocemente serve anche un pizzico di brillantezza in più che ci manca".



SU CRISTIANO RONALDO - "Cristiano è un giocatore non codificabile a livello di movimento, è un istintivo e questa è la sua forza, e quindi è l'altro attaccante che si adegua ai movimento che sta facendo Cristiano. Alla conclusione siamo arrivati anche spesso, non abbiamo trovato la porta perchè in questa serata ci è mancata un pizzico di cattiveria che ti porta a sfruttare l'occasione come hanno fatto gli avversari. Su questo particolare non eravamo al top, come era normale fosse stasera".



SUI COMPAGNI CHE LO CERCANO SEMPRE - "Penso sia inevitabile che i giocatori cerchino Cristiano. È un condizionamento psicologico che viene fuori inevitabilmente, il giocatore che ti risolbe le situazioni viene cercato con insistenza, e a volte anche eccessiva"



ANCORA SU RONALDO - "Parlandoci ieri era molto motivato e voleva giocare perchè si sentiva bene e quindi è una scelta che abbiamo preso insieme, lui si rende benissimo conto del suo fisico. Si sentiva bene ed era voglioso di giocare"



SULLA CHAMPIONS - "Oggi abbiamo lasciato a casa 9 infortunati. In questo momento ho un po' di dubbi, me li farò venire in base ai giocatori che recupereremo".



Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri a Sky:



"L'approccio mentale nella partita col Lione deve essere diverso. Stasera siamo arrivati qui dopo aver vinto il campionato e il clima all'interno della squadra era abbastanza rilassato. Per che ci siamo poche indicazioni per la prossima partita da quel punto di vista. La rilassatezza in competizione è chiaro che non aiuta, ma era umanamente comprensibile che la situazione potesse essere questa". Contro la Roma potrebbe esserci un'altra chance per Higuain: "E' uno dei ragazzi che ha giocato meno e potrebbe aver bisogno di fare minuti, mentre altri in questo momento hanno bisogno di riposare. Noi abbiamo anche subito una scelta un po' strana e discutibile da parte della Lega. Fare 5 partite in 12 giorni a 5 giorni dalla Champions... è vero che poi abbiamo un giorno di riposo in più, ma è altrettanto vero che così rischiamo di lasciare le energie dei giocatori sul campo. Abbiamo fatto la prima partita del ciclo, per un paio di giorni potevano allungarci questo ciclo, ma il calendario è questo: vediamo la situazione nei prossimi due giorni, se è il caso di fare una scelta estrema o far riposare solo qualche giocatore".

Sull'ipotesi di far riposare Ronaldo: "Ho provato a parlarci ieri, ma ho trovato un ragazzo talmente tanto carico, voglioso ed entusiasta di giocare che diventa difficile fermarlo. Quando da un giocatore vedo una reazione di quel tipo secondo me deve andare in campo. Se un giocatore ha la testa in quel modo così attivata è giusto che giochi. Se la reazione mentale e fisica ha una normale discussione come si fa spesso prima della partita è quella secondo me è giusto che scenda in campo".